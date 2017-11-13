أعلن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، أن التحضير لطرح أسهم الشركة العام المقبل 2018 يجري على قدم وساق، وأن الشركة ستدرَج في السوق السعودية.
وأوضح الناصر، في تصريحات عقب توقيع الشركة اتفاقات هندسية وإنشائية مع شركات أجنبية بقيمة 4.5 مليار دولار، أنه لم يُتخذ قرار حتى الآن بشأن موقع الإدراج الدولي، وسيتم ذلك في الوقت المناسب، بعد دراسات مستفيضة لأسواق الأسهم العالمية.
وأضاف أن “أرامكو” ستُطرح في السوق السعودية، أما بالنسبة للأسواق الأخرى، فقد جرت دراستها دراسة كاملة، بما في ذلك أسواق نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج، ولكن الأمر يستغرق وقتاً. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “أرامكو” تعتزم طرح نحو 5% من رأس مالها خلال العام 2018، بالإدراج المزدوج في السوق السعودية وسوق عالمية أخرى.
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