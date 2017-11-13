كشف رئيس قسم السلامة بمرور المنطقة الشرقية، العقيد عبداللطيف العبيدالله، عن أبرز المخالفات التي سيتم رصدها بكاميرات المراقبة المرورية الحديثة، والتي ستعمل في كافة التقاطعات بالمنطقة الشرقية خلال 60 يومًا.
وأوضح “العبيدالله” أن الكاميرات سترصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء سير المركبة، وعدم ربط حزام الأمان، وتجاوز خط المشاة، واستخدام الأكتاف والتجاوز الخاطئ، وأنها ستنصَب في أهم الطرق الرئيسية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع، أن إدارة مرور الشرقية عازمة على تكثيف دوريات المرور السري على الطرق السريعة بين الدمام والخبر والظهران لرصد التجاوزات، ومعاقبة المخالفين. وفق “أخبار 24”.
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