كشفت شرطة الباحة اليوم (الاثنين)، حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي، وقتل أحد الحراس أثناء التغذية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يصور الواقعة.
وأوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد الغامدي، أن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الباحة نفذت اليوم خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو على أحد أجهزة الصرف الآلي، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية، في مثل هذه المواقف .
يُذكر أن مقطع فيديو للفرضية تم تداوله على أنه سطو مسلح على سيارة الأموال أثناء تغذية الصراف، والتي شهدت إطلاق أعيرة نارية، وسقوط أحد الحراس جرّاء ذلك، قبل أن توضح شرطة الباحة الحقيقة، وأن العملية مشهد فرضية تمثيلي للوقوف على جاهزية الأجهزة بالمنطقة.
وفق “أخبار 24”.
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