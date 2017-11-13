وثق مقطع فيديو لحظة قيام رجلي أمن بالتدخل لإنقاذ حياة الثلاثة أطفال، الذين هدد والدهم بحرق شقتهم وإلقائهم من النافذة.
ويظهر الفيديو قيام رجلي أمن بتسلق نافذة الشقة وفتحها ومن ثم الدخول إليها لإنقاذ الأطفال، بينما ينتظرهم بالخارج الأهالي المتجمهرون بالموقع لمتابعة الموقف.
وكان أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان قد كرم أمس الأحد الرقيب سامي محمد الشامان والعريف عمر نزال العطوي من منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة، اللذين قاما بعمل بطولي أثناء تأدية عملهما، حيث أنقذا الأطفال الثلاثة من والدهم المختل عقلياً.
وفق “أخبار 24”.
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