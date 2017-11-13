أطاحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة بوافد هدد وابتز زوجة لإجبارها على إقامة علاقة محرمة معه.
وتلقت شرطة المحافظة بلاغاً من الزوج يفيد بتعرض زوجته للابتزاز من قبل أحد الوافدين، وذلك من خلال مراسلتها عبر الجوال.
وألقت الشرطة القبض على المتهم بعد استكمال الإجراءات النظامية المتبعة، ومن ثم تمت إحالة البلاغ لجهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم تجاه القضية.
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