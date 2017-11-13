شيعت جماهير غفيرة صباح اليوم الإثنين بمحافظة العرضيات جثمان الشهيد وكيل رقيب شنيف محمد حامد القرني، وتم دفنه بمقبرة قرية الحمضة.
وكان في استقبال جثمان الشهيد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف وشيخ قبيلة بني بحير الشيخ حربان موسى القرني ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.
ونقل محافظ العرضيات تعازي قيادة المملكة وأمير مكة المكرمة لأهالي الشهيد، فيما عبر ذووه عن فخرهم باستشهاد نجلهم في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي مدافعا عن دينه ووطنه.
وكان الشهيد القرني (33 عامًا) قد ارتقى أمس شهيدا في الحد الجنوبي، وهو متزوج ولديه ولد وبنت.
وفق “أخبار 24”.
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