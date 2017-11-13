وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، وذلك بعد أن استمع لرأي الأغلبية والأقلية في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وأوضح المجلس أن مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية يتكون من 29 مادة.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تجريم التمييز ضد الأفراد والجماعات بسبب اللون أو العرق والحيلولة دون نشر النعرات القبلية أو المناطقية أو الطائفية أو القائمة على التصنيف السياسي والفكري.
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