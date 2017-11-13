قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إن الـ24 ساعة الماضية سجلت حدوث 31 زلزالاً أرضياً، جميعها أعلى من أربع درجات على مقياس ريختر، وأقواها زلزال حلبجة بالعراق، الذي بلغت قوته 7.2 درجة.
وأضاف أن الهزات الارتدادية الخفيفة الناتجة عن زلزال حلبجة قد تستمر لبضعة أيام وسيشعر بها في أجزاء من العراق وإيران.
وأكد المسند أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الهزات الأرضية التي سجلتها محافظة النماص مؤخراً وزلزال العراق بالأمس.
وشهدت مدينة حلبجة العراقية (150 ميلاً شمال شرق بغداد) والواقعة بالقرب من الحدود العراقية – الإيرانية زلزلاً بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مئات من القتلى والجرحى في العراق وإيران، وشعر بالزلزال سكان الكويت وسكان المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية بالمملكة.
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