أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الإثنين، إيقاف شركة “أبناء صالح حسين العمودي للصرافة” عن مزاولة أعمالها، إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.
وأوضحت المؤسسة أن قرار الإيقاف جاء لعدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة عن المؤسسة الخاصة بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، بالإضافة إلى عدم التزامها بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبانت أنه سبق وأن وجهت عدة إنذارات للشركة لتصحيح أوضاعها، مؤكدةً أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التامّ بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفق “أخبار 24”.
وتعهدت المؤسسة باتخاذ إجراءات نظامية إضافية في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها.
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