شهدت ابتدائية مجمع الملك سعود بالرياض موقفا إنسانيا لقي ردود أفعال إيجابيه وإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع مصور، كان بطله معلم التربية الرياضية محمد بن ناصر السبيعي، والذي حقق حلم أحد طلابه المكفوفين بلعب كرة القدم.
وأظهر المقطع الذي شهد رواجا واسعا، المعلم السبيعي وهو يمسك بيد أحد طلابه المكفوفين ليحقق له حلمه بمشاركة زملائه طلاب التعليم العام في لعبة كرة القدم في حصة التربية الرياضية.
من جانبه، قال أحمد علي أبو قطاشة قائد المدرسة وفقا لـ”سبق” إن السبيعي متميز ومنضبط، لافتا إلى أن المقطع تم توثيقه، صباح الثلاثاء الماضي، ودون علمه، وبعد إلحاح كبير عليه وافق على نشره في حساب المدرسة، فيما قامت المدرسة بتكريمه لموقفه الإنساني.
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