أعلنت وزارة الداخلية استشهاد الملازم الأول فهد بن سعد بن عبدالله الكثيري أثناء تأديته لمهامه.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن ارتداد طلقة نارية على الملازم فهد أدت إلى إصابته، وأثناء نقله إلى المستشفى انتقل إلى رحمة الله.
وأضافت أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادثة.
تعرض الملازم أول/ فهد بن سعد بن عبدالله الكثيري للإصابة بإرتداد طلقه نارية وهو يؤدي مهامه، وإنتقاله الى رحمة الله أثناء نقله للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة. pic.twitter.com/wwmNP95dLB
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
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