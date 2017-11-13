استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤هـ فضيلة رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج الشيخ / سعود العثمان والوفد المرافق في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم.
بعد ذلك قدم فضيلة رئيس الهيئة التقرير السنوي لاعمال الحج لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام ١٤٣٨هـ .
وتم مناقشة تعزيز العمل الميداني والجهود المبذولة من الجهات الامنية في تعزيز هذا الدور .
وفي نهاية الاستقبال قدم فضيلة رئيس الهيئة شكره وتقديره لسعادة المحافظ على ما يلقاه الجهاز من دعم ومتابعة من قبل سعادته .
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