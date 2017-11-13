نظرا لانتهاء المجلس الحالي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقريع بني مالك .
فإن مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف يعلن عن البدء في الترشح لعضوية اللجنة وتشكيل مجلس ادارة جديد .
حيث وجه المركز المواطنين الراغبين في ذلك التوجه لمقر اللجنة لتعبئة استمارة الترشيح في مدة اقصاها شهر من تاريخ الاعلان ويحضر معه :
– صورة المؤهل الدراسي .
– صورة بطاقة الاحوال .
– صورة شخصية ملونة مقاس 4×6 .
وصرح الاستاذ / محمد بن حامد المالكي رئيس اللجنة بأنه نصت اللائحة الخاصة بتنظيم العمل التطوعي بلجان التنمية ” بإعادة تكوين وتشكيل مجلس إدارة اللجنة كل أربع سنوات ” .
ودعى جميع الاخوة المقيمين بمركز القريع من أهالي القريع المبادرة والمشاركة في عضوية اللجنة دعما للعمل التطوعي بمركز القريع بني مالك والذي لا يقوم الا برجاله المخلصين الأوفياء .
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد .
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