قال محمد الشبراوي شقيق المواطن السعودي المختطف في لبنان علي الشبراوي إن الأسرة علمت بنبأ اختطاف شقيقه من خلال اتصال هاتفي من زوجته السورية، حيث بدأت الأسرة في التواصل المستمر مع الجهات المعنية بلبنان بالإضافة للسفارة السعودية في بيروت.
وكشف الشبراوي أن أخاه متزوج من فتاة سورية منذ سبع سنوات ولديه طفل واحد، وسافر إلى لبنان قبل ستة أشهر بغرض الاستقرار النهائي هناك، لكنه يتردد على المملكة بين فترة وأخرى، وكانت الأسرة على تواصل مستمر معه.
وأكد بحسب صحيفة “اليوم” أن الأسرة ليست لديها معلومات بشأن دوافع عملية الخطف، ولا معلومات بشأن المطالبة بفدية مالية لإطلاق سراح شقيقه، داعياً الجناة لإطلاق سراح أخيه فوراً ودون قيد أو شرط.
وكان المواطن علي الشبراوي قد اختُطف من أمام منزله بلبنان في منطقة “جوار أدما” مساء الخميس الماضي، وذلك بعد استدراجه من قِبل مجهولين، وتلقت زوجته اتصالاً من خاطفيه بطلب فدية مليون دولار ارتفعت إلى 1.5 مليون دولار، فيما أكدت سفارة المملكة ببيروت أنها تعمل مع أعلى السلطات الأمنية اللبنانية للإفراج عن الشبراوي في أقرب فرصة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج