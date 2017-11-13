ناشدت مواطنة أهل الخير مساعدة ابنها العشريني الوحيد المسجون؛ بسبب تراكم الديون عليه، لافتة إلى أنه يمكث حالياً في سجن الجوف.
وأوضحت والدة عبدالله الشمردل، بحسب “عاجل”، أن ابنها عبدالله وبسبب مرضها بالفشل الكلوي حاول علاجها وجلب الأموال، فقام بافتتاح مكتب استقدام، غير أنه وقع في فخ الديون وهو الآن مسجون بدين يبلغ 200 ألف ريال.
وأشارت أم عبدالله إلى أنها غير قادرة على سداد الدين عن ابنها الذي يعينها ويقوم برعايتها، مبينة أن والده عسكري متقاعد ويعاني مرضاً في القلب.
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