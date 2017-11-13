أظهر مقطع فيديو متداول رد فعل لاعب نادي الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة، بعد الزلزال الذي ضرب العراق يوم أمس (الأحد)، بقوة 7.2 ريختر متسبباً في وفاة العشرات وإصابة المئات.
وكان السومة برفقة بعثة منتخب بلاده في أحد فنادق مدينة كربلاء، استعداداً للمباراة الودية التي ستجمع المنتخبين اليوم (الإثنين)، على ملعب كربلاء.
وظهر السومة في مقطع الفيديو وعليه علامات الخوف والصدمة بعد شعوره بالهزة الأرضية، وكان بجواره زملاؤه الذين أخذوا يضحكون ويسألونه عن سبب خوفه، فيما أكدت وسائل إعلام عراقية أن جميع اللاعبين بخير.
وفق “أخبار 24”.
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