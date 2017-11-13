تعد القهوة العربية من أشهر المشروبات الرائجة في المجتمعات الخليجية، ويحرص الكثير من أهل الخليج على تناولها بشكل يومي وبكميات كبيرة، وربما طوال اليوم لما لها من عدة فوائد، إلا أنها أيضاً لها الكثير من الأضرار حال الإفراط في تناولها، أو إذا كان هناك عارض صحي يمنع تناولها.
وللقهوة العربية دور فعّال في تنشيط الجهاز العصبي، وكبح فرط الشهية وفق ما ذكر موقع “ريجيم” الصحي، كما أنها تمد الجسم بمواد مضادة للأكسدة تعمل على إزالة الجذور الحرة المسببة للسرطان، وتقاوم النعاس لوجود مادة الكافيين في مكوناتها، بالإضافة إلى أنها تقلل من فرص الإصابة بالجلطات الدماغية.
وتحد القهوة من ألم انقباضات العضلات التي تتسبب بها التمارين الرياضية الصعبة، كما أنها تحفز الأنسولين في الجسم وتزيد من كفاءته وتوازن مستوياته في الجسم، إضافة إلىأنها تحد من إنتاج إنزيمات الكبد وتقي الجسم من سرطان الكبد وتليفه.
وللقهوة العربية أضرار على صحة الجسم أيضاً، فهي تحتوي على الكافيين وبعض الأحماض التي تهيج المعدة وبطانة الأمعاء، وبالتالي ستتسبب في متاعب لمن يعانون من القرحة والالتهابات المعوية، لذا ينصح الأطباء بالتقليل من استهلاكها أو الامتناع عن شربها تماماً لمن يعانون مشاكل في الهضم.
كما أن الكافيين من مكونات القهوة التي تهيج الأمعاء الدقيقة، وتزيد أعراض القولون العصبي من تشنجات في البطن ومشاكل متناوبة ما بين الإسهال والإمساك، إضافة إلى أن الإكثار منها يزيد من الحموضة.
ومن أضرار القهوة العربية أيضاً أنها تسبب ارتفاع مستويات ضغط الدم في حال الإكثار من تناولها، وتسارع في نبضات القلب، وتقليل قدرة الجسم على امتصاص الحديد، ويمكن أن يسبب الإكثار منها أيضاً إلى الإصابة بالأرق لاحتوائها على الكافيين المقاوم للنعاس.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج