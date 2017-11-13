نشرت أسرة الشهيد الجندي عواجي حسن عطيف مقطع فيديو، يوثق وداعهم له، قبل استشهاده بساعات في مواجهات مع ميليشيات الحوثي بالحد الجنوبي.
ويظهر المقطع الجندي عطيف أثناء خروجه من منزله فجراً، مرتدياً زيه العسكري، ومتجهاً إلى موقع وحدته العسكرية، قائلاً لزوجته: “أستودعكم الله”.
بدوره، قال أحد أقارب الجندي عطيف، وفقاً لـ “سبق”، إن والد الشهيد تلقى اتصالاً من قائد القوات البرية الأمير فهد بن تركي، يبلغه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وتعازيه الشخصية في استشهاد ابنه عواجي.
وللشهيد عطيف 5 أولاد، أكبرهم لا يتجاوز الـ 12 سنة، وسيصلى على جنازته ويوارى الثرى عصر اليوم (الإثنين)، بقرية الحصامة بمحافظة أحد المسارحة جنوب جازان.
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