تمكنت قوة أمن الطرق بمحافظة القريات أمس (الأحد)، من القبض على مواطنين بعد مطاردة مثيرة لمركبتهما، خلال محاولتهما الهرب من إحدى نقاط الضبط الأمني.
وبيّن المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أن القوة لاحظت قيام مركبة بتغيير مسارها بالقرب من نقطة ضبط أمني، لافتاً إلى أنها قامت بمطاردتها ونجحت في إيقافها والتحفظ على مواطنين بالعقد الثالث من العمر كانا يستقلانها، وأحالتهما إلى مركز شرطة الفيصلية.
وأشار إلى أن القوة قامت بتفتيش المركبة وعثر بداخلها على2 مسدس مع 125 ذخيرة حية، و2 جهاز لاسلكي، و2 صاعق كهربائي، و20 جهازاً ذكياً، بالإضافة إلى مبلغ مالي، و5 كشافات ضوئية. وفق “أخبار 24”.
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