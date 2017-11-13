أكد سفير المملكة لدى بغداد عبدالعزيز الشمري، أنه تم إخلاء السفارة من البعثة الدبلوماسية جراء إصابتها في الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مدينة حلبجة العراقية بقوة 7.2 بمقياس ريختر أمس (الأحد).
وقال الشمري وفقاً لما أوردته “الرياض”، أن أضراراً خفيفة لحقت بمبنى السفارة بسبب الزلزال، مما عجّل بنقل العمل منها إلى المبنى القديم بالمنطقة الخضراء في بغداد كإجراء احترازي وحتى معاينة الأوضاع التي وصلت إليها السفارة من قبل الجهات المختصة بالعراق.
ولفت إلى أن جميع منسوبي السفارة والمواطنين السعوديين في العراق بخير ولا يوجد أي إصابات جراء الهزة الأرضية.
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