كشف رئيس نادي الأهلي المكلف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، عن خطته مع النادي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً رغبته في عدم إجراء تغييرات جوهرية في الفريق الكروي الأول والإبقاء على المدير الفني للفريق، وعقد اجتماع معه للوقوف على رؤيته الفنية لمستوى كل اللاعبين.
وأوضح الأمير تركي في مداخلة هاتفية مع برنامج “المرمى” على قناة “العربية”، أن التعديلات الحالية ستكون بسيطة لعدم الإخلال بالفريق وسيتم عقد اجتماعات مع المدراء التنفيذيين لرسم الرؤية الجديدة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التغييرات الأكبر ستكون بعد نهاية الموسم.
ولفت إلى أن النادي سيعقد مؤتمراً صحفياً قريباً للإعلان عن الرؤية للإدارة الجديدة، مشدداً على أنه ليس بجديد على النادي وشارك في رسم سياساته ويعلم أهمية المنافسة وحصد البطولات في المقام الأول لإسعاد الجماهير.
في سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، تقديم دعم مالي لنادي الأهلي بمبلغ 5 ملايين ريال، وذلك بعد ساعات من تكليف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفیصل برئاسة النادي خلفاً للأمير فهد بن خالد، واعداً إياه بأنه سيجد كل الدعم لتحقيق تطلعات الأهلي.
وفق “أخبار 24”.
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