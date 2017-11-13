تعرضت طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً السبت الماضي، لاعتداء من قِبل نمر موجود في مزرعة مع مجموعة حيوانات أخرى بمدينة جدة، وأصيبت بجروح في وجهها وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتمكن المرافقون للطفلة “مايا بخش”، بحسب “سبق”، من تخليصها من النمر الذي انقض عليها بمخالبه، أثناء زيارتها مع أسرتها مزرعة بعسفان شمال محافظة جدة.
وذكرت مصادر أن مايا بخش هي من مشاهير السوشيال ميديا، وأن التقارير الطبية تشير إلى أن حالتها في تحسن.
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