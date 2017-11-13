فى إطار تدعيم مستشفى الملك خالد بالخرج. لبرنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون قام مدير المستشفى الدكتور عبد الله البرناوى بزيارة لمركز التأهيل الشامل بالخرج بصحبه كل من مدير التموين الطبى عبدالرحمن الطلحه ومدير مكتب المدير عايض مغلط ومن الإدارة الصحية د جمال عباس وأ. محمد الشهرى. ومنسق البرنامج بالخرج د فؤاد عمار.
وكان فى استقبالهم مدير المركز الأستاذ عبدالله العجمي وطبيب المركز د / أحمد طلبه .
وقام الوفد بزيارة تفقدية للمركز والاستماع لطلبات واحتياجات المركز التى يمكن أن توفرهاالمستشفى مثل تطعيم الأنفلونزا وكانت الاستجابة فورية من مدير المستشفى.
ثم الإستماع إلى محاضرة عن برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون. وتم تجميع عينات من المرضى وإرسالها للتحليل فى مركز صحي السعودية بالخرج.
حيث أن البرنامج يقوم بتحليل 2عينه من البراز لكشف الدم المخفى للعينه ومتاح لكل سكان الخرج سعودى الجنسية من عمر 50 الى75عام. بمركز صحي السعودية.وتحويل المرضى ذو العينات الإيجابية لمستشفى الملك خالد بالخرج لإكمال الفحوصات .
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