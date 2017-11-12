أكد الإعلامي داود الشريان أن برنامج ”الثامنة” نجح منذ أولى حلقاته في تجسيد الأهداف التي رُسِمت له، وتحول إلى برنامج جماهيري بامتياز، لأنه احتوى الجميع.
وأوضح أن “الثامنة” لم يتوجه حصراً إلى فئة بعينها أو شريحة مجتمعية دون سواها، ونجح على مدى أكثر من 5 سنوات بعد أن توفرت له قناة ذات نسب مشاهدة عالية، وإعداد متميز ومواضيع غنية وشاملة، وفريق عمل جبّار بذل جهوداً استثنائية في الكواليس وخلف الكاميرات.
وتوجه الشريان بالشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح البرنامج وتوصيل نبض الشارع للجمهور والمسؤولين، وودّع جمهور “الثامنة”، معبرا عن تفاؤله وأمله وثقته بالمستقبل، معلنا أنه سينتقل إلى مهمة إعلامية جديدة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج “الثامنة” أذاع أكثر من 938 حلقة، حيث انطلقت أولى حلقاته في 17 مارس 2012، واستضاف أكثر من 3756 ضيفاً حاورهم داود الشريان، منهم وزراء ومسؤولون ورؤساء تنفيذيون وناشطون، وغيرهم.
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