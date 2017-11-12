أعلنت سفارة المملكة في مصر عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية (بصمة الإصبع وصورة الوجه) على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة ابتداءً من 19 نوفمبر الجاري.
وأوضحت السفارة في بيان اليوم (الأحد)، أنه يجب على طالب التأشيرة التوجه لمراكز خدمات التأشيرات، والخصائص الحيوية التابعة لشركة “تسهيل”/ VFS لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار (بما يعادله من العملة المحلية)، بحيث تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط، وذلك لإعطاء الراغبين في الحصول على التأشيرة متسعا من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أنه من المقرر أن يتم إعفاء كل من هم دون سن الثانية عشرة ومن يتجاوزون السبعين عاماً وحَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.
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