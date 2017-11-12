طالب رجل الأعمال السعودي الشيخ سليمان الراجحي رجال الأعمال باحتضان الشباب الموهوبين، وعدم ترك مواهبهم تضيع هباءً.
وقال الراجحي في تغريدة له عبر “تويتر” اليوم (الأحد): “الشباب الموهوبون؛ ثروة وطنية، واحتضانهم من قبل رجال الأعمال ضرورة، فالموهوب في كل أرجاء العالم له قيمته ومكانته، ويجب علينا عدم ترك موهبتهم تضيع هباءً”.
يشار إلى أن رجل الأعمال سليمان الراجحي يوجّه عبر حسابه في “تويتر” بشكل مستمر العديد من النصائح للشباب السعودي والشابات، لمساعدتهم في تطوير أنفسهم لمواجهة مصاعب الحياة، وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم، في ظل ما توفره الدولة من إمكانات لتشجيع الشباب. وفق “أخبار 24”.
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