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توج المنتخب السعودي الأولمبي بلقب الدورة الدولية الودية بالصين بعد فوزه في مباراتين وتعادله أمام كوريا الشمالية.
وتأتي مشاركة الأخضر في الدورة ضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة مطلع 2018 في الصين.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج