فاز أهلي جدة وديًا على وج “أحد أندية الدرجة الثانية”، بنتيجة (6-2)، اليوم الأحد، تحضيرًا لمباراة التعاون، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
جرت المباراة وسط غضب جماهيري كبير، بعد منع الجماهير من حضور اللقاء، في الملعب الفرعي لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، لدواع أمنية.
ولم يتم التنويه لإغلاق المباراة، عبر المركز الإعلامي للأهلي، بعدما كانت مفتوحة للجماهير والإعلام.
وأحرز أهداف الأهلي، اليوناني فيتفا “هاتريك” في الدقائق (30) و(39) و(76)، وعبد الرحمن غريب بالدقيقتين (55) و(82)، وصالح العمري بالدقيقة (64).
ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري، برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، وسيواجه التعاون، صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة، الأحد المقبل، على استاد الملك عبد الله في بريدة. وفق “كووورة”.
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