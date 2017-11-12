انتهي مساء الخميس الماضي توظيف اول دفعة من ابطال مبادرة سعي لتوظيف ذوي الإعاقة بعدد ١٠ ابطال تنوعت اعاقاتهم مابين الاعاقة العقلية والسمعية وقد كانت بداية المبادرة في1-1-1439 والتي لها نجاح كبير في مدينة الرياض بتوظيف اكثر من ٧٠ شاب وفتاة وبين عدة جهات رحبت بتوظيفهم .
تبدأ في مدينة الخرج والدلم وذلك تلبية لرغبة كثير من الاسر وترشح مجموعة من الابطال ليبدا العمل لهم في شركة هرفي الرائدة بتوظيف ذوي الإعاقة
وقد كانت اولى الخطوات هي تهيئة الاسر والابطال لتقبل بيئة العمل والإندماج مع المجتمع بعدة لقاءات تجمع الاسر والابطال مع مشرفي إدارة سعي في الخرج أ/ أماني العتيبي وأ/ عبدالله الجميعة .
ومن ثم بدء المقابلات واجراءات الكشف الطبي واستخراج الشهادات الصحية وتقديم توجيهات لهم من قسم الدعم النفسي والاسري في المبادرة.
وفي يوم الاربعاء20-2-1439 تم توقيع عقودهم وبتواجد من القسم القانوني في المبادرة باتفاقية مع الشركة للمحافظة على استمراريتهم من ضمنها تقليل عدد ساعات العمل وزيادة ايام الإجازة وتوفير الحوافز لهم .
ويبدأ تدريبهم 21-2-1439والذي يستمر لمدة شهر في فرع هرفي الرئيسي بإشراف من متخصصين ومشرفين شركة هرفي بالمقر .
ومن ثم توزيعهم حسب اقرب مقر لهم وتستمر متابعتهم بزيارات يومية واسبوعية لمدة سنتين .
والجدير بالذكر واحقاقاً للحق ان مبادرة سعي هي الجهة الوحيدة لتوظيف ذوي الاعاقة في الخرج وبالتواصل والاتفاق مع اولياء الامور .
لذلك تعِد مبادرة سعي اهالي الخرج والدلم بالاستمرار ليشمل التوظيف غالبية ذوي الاعاقة وفي جهات كبرى تهتم بتوظيفهم
وتتقدم المبادرة بالشكر لجميع الاهالي على ثقتهم وتعاونهم ولجميع مجتمع الخرج لتقبلهم ودعمهم لتوظيف وإندماج هذة الفئة.
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