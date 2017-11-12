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كشفت مصادر أن موظفي الدولة يتم صرف رواتبهم في اليوم الخامس من برج القوس والذي سيوافق يوم 26 نوفمبر الجاري.
ويذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره برقم 551 والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي.
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