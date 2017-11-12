تبحث الأجهزة الأمنية عن فتاة خرجت من منزل أسرتها بحي الروضة بالرياض منذ أكثر من أسبوع ولم تعد حتى الآن، فيما ناشد والدها الجميع للمساهمة في البحث عنها.
وقال والد الفتاة إن ابنته تدرس في الصف الثالث المتوسط، وإنها خرجت من المنزل عصر السبت قبل الماضي الموافق إلى جهة غير معلومة، مبيناً أنها سليمة العقل ولا تشكو من أي مرض نفسي.
وأضاف وفق “أخبار 24” أن ابنته متوسطة الطول والجسم، وترتدي عباءة سوداء، داعياً للتواصل معه عبر رقم الجوال (0558108864) في حال العثور عليها أو الاشتباه في شخصها.
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