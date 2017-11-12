أعلنت شركة نفط البحرين “بابكو” اليوم الأحد أن إمدادات النفط من السعودية عادت تدريجيا، بعد توقفها بسبب انفجار في أحد أنابيب النفط.
وأضافت الشركة أنه يجري حالياً زيادة معدل التكرير بشكل تدريجي بالتعاون مع شركة “أرامكو” وتزامناً مع إنهاء عمليات الإصلاح في القريب العاجل.
وكان وزير الداخلية البحريني الفريق ركن الشيخ راشد آل خليفة قد أعلن أمس السبت أن المعاينة الأولية والأدلة المادية تدل على أن عملا إرهابيا قد استهدف أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري.
فيما قالت شركة أرامكو إنها أوقفت ضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظهران المغذية لمصفاة شركة بابكو في البحرين عبر هذا الخط، وذلك فور وقوع الحريق عند الساعة 11 من مساء أمس الأول. وفق “أخبار 24”.
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