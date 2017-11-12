كشف المدير العام للمركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية المهندس هاني زهران عن تسجيل 35 هزة أرضية تعرضت لها مدينة النماص منذ الثالث من نوفمبر الجاري.
وأوضح وفقاً لـ”الحياة” أن هذا العدد من الهزات عبارة عن ارتدادات للهزات الأرضية التي بدأت في المنطقة منذ الجمعة قبل الماضية والتي بلغت قوتها 4 درجات بمقياس ريختر.
وأكد أن النشاط الزلزالي الحالي بالمنطقة طبيعي وسيستمر لأيام عدة مع تناقص عدد الزلازل وقوتها حتى ترجع المنطقة إلى حال الاستقرار الطبيعي.
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