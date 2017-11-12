أطلقت المواطنة الشابة نورا الدوسري من مدينة الظهران مبادرة تطوعية لتعليم النساء بمختلف أعمارهن قيادة السيارات مجاناً.
وأوضحت نورا، بحسب “العربية نت”، أن المبادرة حظيت بقبول كبير، وبلغ عدد النساء اللاتي تدربهن معها نحو 15 سيدة تقضي معهن نحو خمس ساعات يومياً بسيارتها الخاصة.
وأوضحت أنها تعلمت القيادة منذ عام 2010 بالبحرين، وحاصلة على رخصة قيادة دولية.
وأشارت إلى أنها تسعى من خلال المبادرة إلى تعليم “السائقات الجديدات” المهارات اللازمة للقيادة السليمة والآمنة بأسلوب علمي حديث، وتدريبهن على التعامل مع الأعطال الطارئة والإلمام بالصيانة البسيطة، ضمن منهج تدريبي أعدته لمتدرباتها، فضلاً عن الالتزام بالسلوكيات المرورية.
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