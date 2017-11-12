بدأت لجنة مكافحة الفساد الإداري والمالي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، النظر في بعض القضايا التي تم بشأنها استدعاء عدد من المسؤولين بالجامعة للتحقيق معهم.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول أمس الأول الجمعة برئاسة وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الصغير، وبحضور عدد من الجهات الرقابية والقانونية والمالية المختصة، وستستوضح اللجنة بعض المسؤولين بالجامعة حول عدد من الإجراءات المخالفة، تمهيداً لاتخاذ القرارات الصارمة حيالها.
وستواصل اللجنة أعمالها بشكل يومي للتأكد والتحقق مما إذا كان هناك أي فساد مالي أو إداري يستلزم الوقوف عليه. وفق “أخبار 24 “.
ودعا الدكتور عبدالرحمن الصغير مَن لديه معلومات أو ملاحظات التواصل مباشرةً مع اللجنة عبر رقم الفاكس (0112590194) أو الإيميل (AFAC@imamu.edu.sa).
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