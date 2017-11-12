أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، أنها لم تمنح مقاهي ومطاعم شارع التحلية بالرياض أي تصاريح لتقديم الشيشة والمعسل.
وقال إبراهيم الدعيلج مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة إن ما تم تداوله من أنباء بهذا الخصوص غير صحيحة، مبيناً أنه لم يصدر أي تصريح للمطاعم والمقاهي لتقديم الشيشة والمعسل.
وأضاف الدعيلج أن فرق الأمانة تتعامل مع أي بلاغات ترد إليها عن أي أماكن تقدم الشيشة والمعسل خفية.
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