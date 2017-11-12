كشف تقرير صحافي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب منطقة عسير، والتي شهدت جولته في منطقة عسير تفقد محافظة البرك وسعيدة الصوالحة.
وخلال جولته الأخيرة، أكد الأمير وفقاً لصحيفة “الجزيرة” أهمية استثمار الطبيعة الخلابة والمتنوعة بين الجبل والساحل التي تتميز بها منطقة عسير ومنها السواحل البحرية.
وتفقد الأمير بعد ظهر الأحد الماضي محافظة “البرك”، حيث قام بجولة تفقدية للمشروعات البلدية التي نفذتها أمانة منطقة عسير على الواجهة البحرية.
كما رأس الأمير الراحل اجتماع المجلس البلدي لمحافظة البرك الذي عقد بمقر المركز الحضاري، واستمع إلى مطالب الأهالي الخاصة بتطوير الخدمات، وشاهد عرضاً مرئياً عن أبرز المشروعات البلدية المنفذة في المحافظة، ثم توجه إلى مركز سعيدة الصوالحة وقام بجولة على عدد من المشروعات التنموية.
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