عبر سامي الجابر المدير التنفيذي باتحاد كرة القدم عن أسفه لبعض ردود الأفعال التي شهدتها قضية الحارس الدولي محمد العويس، وقال إنّه كان من الواجب أن يضع الجميع رياضة الوطن أولًا وقبل كل شيء.
وقال الجابر في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي:” مؤسف أن تقرأ لمشجع أو مسؤول رياضي سعودي أنه يتمنى أن لا يرتفع علم الأخضر في مونديال روسيا”. وفق “أخبار 24”.
وأكّد الجابر أنّ ردود الفعل الانفعالية في قضايا يتم التعامل معها بشفافية وعدالة، لن تعير من الأمر شيئًا.
منجز الوصول لكأس العالم انتظرناه ١٢ عام
مؤسف ان تقرأ لمشجع أو مسؤول رياضي سعودي انه يتمنى ان لا يرتفع علم الاخضر في مونديال روسيا
ردود الفعل الانفعالية في قضايا تم التعامل معها بعدالة وشفافية لن تغير من الامر شئ
لتكن مصلحة رياضة الوطن أولاً 💚🇸🇦
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) November 10, 2017
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