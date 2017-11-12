أثار استطلاع رأي قام به الإعلامي وليد الفراج على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول هوية جمهور النادي الأكثر تأثيرًا في المجتمع السعودي حالة من الجدل بين مشجعي الأندية السعودية على السوشيال ميديا؛ حيث تحول الاستطلاع إلى تراشق وتبادل للاتهامات.
بداية، هناك من يرى أن جمهور الهلال هو الأكثر تأثيرًا كما جاء على لسان فهد قائلًا، زعيم آسيا الهلال وجمهورة كبير آسيا الزعيم”، لتوافقه شهد الزهراني الرأي بقولها: أكيد الهلال جمهور مؤثر في جميع النواحي، وهو ما ذهب إليه خالد: مايبي لها تصويت الهلال شعبيته الأكثر بالأرقام بعده يجي الاتحاد ثمن النصر والشباب؛ لكن الأهلي مين أول مرة نسمع فيه!.. بينما قال طلال، جمهور الهلال، جمهور أكبر قارة بآسيا، جمهور الهلال.
ومن ناحية أخرى، كان لجمهور الأهلي نصيب كبير من الحضور؛ حيث علق مشعل على التصويت بقوله: الأهلي بدون أي نقااااش، لترد عليه ندى قائلة، أنا أهلاويه للأمانه وبكل صراحه جمهور الهلال هو الأكثر تأثيرًا في المجتمع السعودي، وهو ما أثار حفيظة أحمد ليغرد: الأهلي الملكي الزعيم.
وفي المقابل هناك من يرى أن جمهور الشباب هو الأكثر تأثيرًا كما جاء على لسان بسام العنزي: “أعطني جمهور يُبعد مدرب ويطلب عقد جمعية عمومية ويرفض التنازل عن حقوق النادي ويتحقق لهم كل ذلك في فترة قصيرة، إذا أردت الإنصاف ستختار الشباب وإذا أردت البحث عن الإعلام والإثارة ستختار أحد الأربعة، هنيئًا لك بالاستفتاء المزيف وهنيئًا لنا بعشاق الشباب”.
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه قرابة 22780 شخصًا تصدر جمهور نادي الهلال بنسبة 28% يليه الاتحاد 26% ثم الأهلي 25 بينما جاء النصر في المركز الرابع برصيد 21% من إجمالي التصويت.
وفق “أخبار 24”.
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