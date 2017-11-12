أعلنت أندية الاتحاد والتعاون والفيحاء والرائد والباطن وأُحد دعمها لفريق الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل. وفي هذا الجانب أعلن الاتحاد أنه في إطار العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط نادي الاتحاد بأندية الوطن كافة، ومنها نادي الهلال الشقيق، ودعمًا لتوجُّهات الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ في فتح صفحة مشرقة في العلاقات بين الأندية السعودية بما يخدم رياضتنا، فقد وجَّه رئيس مجلس إدارة النادي حمد بن سليمان الصنيع بتوجيه رابطة المشجعين إلى مدينة الريـاض يوم السبت المقبـل لحضور نهائي دوري أبطال آسيا لمؤازرة فريـق الهـلال في اللقاء متمنيًا التوفيق لممثل الكرة السعودية في مهمته. وفق “سبق”.
من جانبه، كتب حساب نادي الرائد: “أعلنت إدارة نادي الرائد دعمها لفريق الهلال في النهائي الآسيوي، وذلك عبر تسيير حافلات لنقل الجماهير الراغبة بمساندة الهلال في لقاء الذهاب أمام فريق أوراوا الياباني يوم السبت المقبل. وتأتي هذه الخطوة دعمًا لممثل الوطن في مهمته. وسيتم تحديد آلية التسجيل قريبًا”.
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