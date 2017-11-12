أنقذت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، مقيمة إثيوبية حاولت قتل نفسها اختناقا بواسطة أنبوبة غاز داخل منزلها في جدة، إثر خلافات أسرية.
وتلقى مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة، بلاغاً يفيد بمحاولة المقيمة بقتل نفسها، إذ حجزت نفسها داخل المطبخ، وقامت بفتح أسطوانة الغاز، وباشرت الجهات الأمنية الحالة، وإنقاذ المقيمة التي تعرضت لبعض المضاعفات، وتم إسعافها.
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مقيمة إثيوبية تحاول قتل نفسها بمكة لهذا السبب؟؟
مقيمة إثيوبية تحاول قتل نفسها بمكة لهذا السبب؟؟
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
أنقذت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، مقيمة إثيوبية حاولت قتل نفسها اختناقا بواسطة أنبوبة غاز داخل منزلها في جدة، إثر خلافات أسرية.
أنقذت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، مقيمة إثيوبية حاولت قتل نفسها اختناقا بواسطة أنبوبة غاز داخل منزلها في جدة، إثر خلافات أسرية.
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