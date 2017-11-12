بدأت إمارة منطقة مكة في تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية في شوارع وتقاطعات محافظة الطائف، وذلك لرصد مخلفات النظافة بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة، متوعدة المخالفين بعقوبات رادعة.
وكانت بلدية مكة المكرمة قد ركبت منذ العام 2013 كاميرات مراقبة في 10 تقاطعات بالعاصمة المقدسة؛ لرصد ومراقبة الخدمات البلدية من تكدس النفايات، وتسرب المياه، والسيول، وأعمدة الإنارة، بجانب مراقبة أداء المقاولين.
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