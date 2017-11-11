توج فريق أكاديمية آرتس فوتبول 2004-2005 بطلاً لبطولة الأكاديميات والأندية المقامة بمدينة حائل بعد تغلبه في المباراة النهائية على مضيفه أكاديمية زمزم بنتيجة هدفين للاشيء .
و كان قد شارك في البطولة التي حملت مسمى ( كأس مهرجان الشيخ سعود العبيد للأشبال ) وأقيمت بملعب أكاديمية زمزم بمدينة حائل ست فرق أندية وأكاديميات وهي (نادي الغوطة وأكاديمية زمزم وأكاديمية موهبة وأكاديمية ساعة لياقة ونادي جبة وأكاديمية آرتس فوتبول ), تبارت على مدى يومين اثنين للظفر بكأس البطولة التي كانت في النهاية من نصيب فرسان آرتس فوتبول , ففي اليوم الأول خاضت أكاديمية آرتس فوتبول أولى لقاءاتها أمام نادي الغوطة انتهت بفوز آرتس فوتبول بثلاثة أهداف لصفر , بينما تغلبت أكاديمية آرتس فوتبول في لقائها الثاني على أكاديمية ساعة لياقـة بنتيجة أربعة أهداف لواحد , ليتأهل على إثرها فرسان آرتس فوتبول لدور الأربعة , فكان الفوز حليفهم في مباراة التصفيات المؤهلة لنهائي البطولة بتغلبهم على أكاديمية موهبة بخمسة اهداف لصفر , النتيجة التي أهلته لخوض المباراة النهائية أمام فريق أكاديمية زمزم متغلباً عليها 2/ صفر , ليكسب فرسان أكاديمية آرتس فوتبول بجدارة كأس البطولة .
من جانبه أثنى المدير الفني لأكاديمية آرتس فوتبول الكابتن سالم الضبعان على الجهة المنظمة للبطولة وعلى أهالي مدينة حائل شاكراً لهم دعمهم ومجهودهم المقدر في إنجاح بطولة الأكاديميات والأندية , مضيفاً بأن من شأن تنظيم المزيد من هذه البطولات الرياضية أن تسهم في صناعة ورعاية المواهب من نجوم كرة القدم في المملكة العربية السعودية , داعياً في الوقت ذاته الأكاديميات الرياضية والأندية الى زيادة الاهتمام بفئة الأشبال وتقديم أفضل مناهج تدريب كرة القدم لتطويرمستواهم الفني واعدادهم البدني,وتسخير كافة الامكانيات وتقديم عصارة الخبرات اليهم , فهم بحسب قوله ثروة كروية ومستقبل الكرة السعودية .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج