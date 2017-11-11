وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (السبت) إلى الرياض قادما من المدينة المنورة، بعد زيارة دشن خلالها عددا من المشاريع التنموية بالمنطقة.
وكان في استقباله، عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما كان في استقباله بصالة التشريفات في المطار دولة رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، وعدد من الأمراء وأصحاب الفضيلة و المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد غادر المدينة المنورة في وقت سابق اليوم، وكان في وداعه في صالة التشريفات بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب الفضيلة، والمعالي وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة.
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