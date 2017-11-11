قال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة تبوك إن أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز تابع حادث محاولة شخص قتل أطفاله الثلاثة.
وأوضح أن أمير المنطقة وجه الجهات الأمنية بالتعامل مع الموقف الذي حدث ظهر اليوم (السبت) بما يضمن سلامة الجميع، لافتاً إلى أن الأب كان يهدد بحرق أطفاله والقذف بهم من شرفة شقة سكنية. وأكد المتحدث الرسمي باسم الإمارة أن الجهات الامنية أحالت الأب إلى النيابة العامة، مشيداً بجهود رجال الدفاع المدني والدوريات الأمنية وسيطرتهم على الموقف.
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