أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم (السبت)، أنها رفعت احتياطاتها الأمنية في كل مرافقها على خلفية الحادث التخريبي الذي تعرض له أحد أنابيب النفط في البحرين.
وأوضحت أنها تدعم قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وستسخر كافة إماكنياتها لمساندته، معربة عن شجبها واستنكارها للعمل التخريبي الذي وصفته بالجبان.
كما أشادت الوزارة بقدرة الجهات المعنية في البحرين على مواجهة الحريق واحتوائه في وقت قياسي.
يشار إلى أن شركة “أرامكو” السعودية أوقفت على الفور ضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظهران المغذية لمصفاة شركة بابكو في البحرين فور وقوع الحريق عند الساعة 11 من مساء يوم أمس.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج