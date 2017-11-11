كشفت وسائل إعلام أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بمنطقة الساحل الإفريقي، وذلك خلال اجتماعهما في الرياض الخميس الماضي.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم (السبت) أن هناك استعدادًا من جانب المملكة لدعم قوة الدول الخمس في الساحل الإفريقي، في اجتماع الدعم المقرر انعقاده في بروكسل، في 14 ديسمبر المقبل.
يذكر أن فرنسا دعمت 5 دول أفريقية هي موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، وتشاد، والنيجر، في المبادرة التي أطلقتها في الساحل الإفريقي، لتشكيل قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة المنتشرة في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وفق “أخبار 24”.
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