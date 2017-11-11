تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع أكثر من 9 آلاف طلب مسجل في خدمة “وصال” التي أطلقتها الوزارة لتيسير الوصول إلى المحتاجين المتعففين عن طريق فاعلي الخير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة تفاعلت 9046 طلبً، منها 3146 طلباً للمتعففات الإناث و5900 للمتعففين الذكور، مشيراً إلى أن منطقة مكة المكرمة تصدرت الطلبات المقدمة بعدد 2440 طلباً، تليها منطقة الرياض بـ1975 طلباً، ثم منطقة عسير بـعدد 953 طلباً.
وأيان أنه يتم من خلال خدمة “وصال” تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل معه، ليتم التحقق والتثبت منها، وفي حال الثبت من الاحتياج وانطباق شروط الاستحقاق على المتقدم يتم إلحاقه ببرامج الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي يتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، حتى تتم خدمتهم من خلالها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الوزارة تتيح لفاعلي الخير استخدام الخدمة للوصول إلى المتعففين، حيث يقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف، وبعد دراسة الطلب تتم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.
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