تقرر أن تشارك المملكة بمعرض دبي الدولي للطيران 2017م بالطائرة أنتونوف (AN-132) متعددة المهام ذات الوزن الخفيف، والتي تم تصنيعها وتطويرها من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة انتونوف الأوكرانية.
ويأتي عرض المدينة للطائرة، كخطوة مهمة في مجال تطوير وتصنيع الطائرات وتسويقها، بالتعاون مع شركة تقنية للطيران وشركة انتونوف الأوكرانية، حيث تستخدم الطائرة في النقل العسكري، وتستوعب أجهزة ومعدات الحرب الإلكترونية والقنص الجوي المحدود.
وتعد هذه المشاركة الثانية لطائرة أنتونوف بمعرض للطيران، حيث شاركت في معرض باريس 2017م، بقيادة ملاحين سعوديين وأوكرانيين، وقد أبدى عدد من الدول رغبتها في معرفة المزيد من المعلومات عن هذه الطائرة تمهيداً لاقتنائها .
يذكر أن معرض دبي للطيران المقام في “دبي ورلد سنترال”، أحد أهم المعارض الخاصة بصناعة وتسويق منتجات الطيران العالمية، ويستضيف 1200 شركة عارضة متخصصة، وأكثر من 160 طائرة من أحدث الطائرات التجارية والعسكرية، وطائرات رجال الأعما
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