أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن إطلاق رحلات لوجهتها الجديدة “حائل” عبر قطاراتها على خط الركاب، بدءاً من يوم الأحد 8 ربيع الأول 1439هـ الموافق 26 نوفمبر 2017م.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار المالك أن افتتاح محطة حائل وتدشين الرحلات منها وإليها، يمثل المرحلة الثانية من خدمة نقل الركاب، والتي تأتي بعد تدشين المرحلة الأولى في 26 فبراير الماضي، والتي شملت محطات الرياض، والمجمعة، والقصيم.
وأبان أنه بإمكان المسافرين الحجز للرحلات من وإلى محطة حائل أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، بدايةً من يوم غد الأحد من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني.
وأضاف أن أسعار التذاكر للرحلة من الرياض إلى حائل ستبدأ من 120 ريالاً، فيما يبدأ سعر تذكرة الرحلة من محطة القصيم إلى حائل من 50 ريالاً، وتصل نسبة الخصم إلى 60% في حالة الحجز المبكر.
وفق “أخبار 24”.
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